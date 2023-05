Grande partecipazione ieri alla Notte dei Musei, iniziativa di carattere nazionale a cui aderiscono da sempre anche i musei cittadini con ingressi gratuiti e iniziative ad hoc.

Il programma è iniziato in realtà nel pomeriggio di sabato con “I Muri raccontano”, iniziativa per i bambini alla scoperta della Mostra in corso al Museo del Violino sui reperti archeologici di piazza Marconi (Pictura tacitum poema). In serata il baricentro si è spostato a palazzo Affaitati, sede del Museo Civico con la proiezione del docufilm sui ghiacciai a cura del Museo di Storia Naturale. Sempre qui, concerto del gruppo Vanitas di Salvatore Sciarrino, idealmente collegato alla visita guidata di Anna Maccabelli in Pinacoteca con uno sguardo particolare al Genovesino. il Museo di Storia Naturale ha ospiutato anche per tutta la serata la presentazione del progetto a cura di Mauro Ferrari e Maria Cristina Bertonazzi “È tutta colpa dell’ananas. Come siamo diventati quello che siamo?”.

Finale in musica con il concerto della rassegna Questa Città Non Ha Più Pareti con il gruppo con MIGLIO live e apertura di JACOISYEAH, a cura del Circolo Arcipelago.

© Riproduzione riservata