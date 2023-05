Cosa fa secondo voi la Protezione Civile? Cos’è secondo voi un bene culturale?

Queste le due domande di apertura del percorso di PCTO che Circolo Atlante Cremona ha appena ultimato presso il Liceo Statale D. Manin; un percorso della durata di quattro ore, suddivise in due ore di lezione teorica, in aula, e due ore di attività pratica nel giardino dell’istituto.

Il progetto ha permesso agli studenti, non solo di comprendere meglio il mondo del volontariato di Protezione Civile ed i corretti comportamenti in caso di calamità, ma anche di confrontarsi con un’associazione dotata di un’altissima specializzazione, riconosciuta a livello nazionale, riguardante la tutela dei beni culturali.

“Per un’associazione come la nostra, che opera nel settore della Protezione Civile e dei beni culturali da quasi 20 anni, è importante creare una vera e propria cultura e consapevolezza, partendo già dalle scuole” spiega il Presidente di Circolo Atlante, Fabio Rapuzzi, che poi aggiunge, “in questi anni abbiamo avuto modo di operare in diverse emergenze e sostenere il territorio in situazioni di difficoltà, anche grazie all’alta formazione dei nostri volontari sia in tema di beni culturali, ma anche su rischi idrogeologici ed idraulici, molto presenti nel nostro territorio.”

Per le otto classi, terze e quarte, del liceo cremonese quindi, non è stata solo una giornata di “studio” ma anche una vera e propria simulazione di emergenza; assistiti dalle squadre dell’associazione, infatti, hanno potuto immedesimarsi per un giorno in volontari di Protezione Civile specializzati nel recupero di opere d’arte tra gli storici corridoi e aule dell’istituto.

Al termine del percorso, oltre ai ringraziamenti della scuola, sono arrivati anche quelli degli studenti che, non solo escono da questo percorso affascinati dal mondo della Protezione Civile, ma anche più consapevoli sui rischi del territorio e sull’importanza di tutelare il nostro inestimabile patrimonio culturale.

