Città Rurale, l’Associazione che promuove il percorso di Cremona Urban Bees, in occasione della “Giornata Internazionale delle api” organizza per sabato 20 maggio dalle 14.30 alle 17.30 presso il Museo della Civiltà Contadina di Cascina Cambonino una serie di attività rivolta a bambini ed adulti.

Questa particolare ricorrenza, istituita nel 2017 dall’Organizzazione Generale delle Nazioni Unite, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle api e degli insetti impollinatori a causa del degrado degli ecosistemi e della perdita di biodiversità. Paradossalmente la vita di questi preziosi insetti è più tutelata nei centri urbani rispetto ai contesti agricoli, dove le monocolture e l’utilizzo massivo di pesticidi mettono a repentaglio intere colonie di api.

Le nostre città sono rifugio della biodiversità, soprattutto in quei luoghi abbandonati dall’uomo, in cui la natura riconquista gli spazi oppure è preservata. Non per questo, però, bisogna abbassare la guardia. “Quelli che sono gli scopi di questa importante ricorrenza, la nostra Associazione cerca di attuarli quotidianamente per mezzo di specifiche azioni, che vanno dalla gestione degli apiari urbani attraverso i nostri volontari, alle campagne di sensibilizzazione e di informazione verso la cittadinanza, oltre a collaborare con soggetti privati ed Istituzionali per la gestione virtuosa del Verde Urbano” spiega il Presidente di Città Rurale Daniele Biazzi.

In questa occasione, presso il Museo della Civiltà Contadina di Cascina Cambonino, dove tra l’altro è ubicato uno dei tre apiari urbani di Cremona Urban Bees, e grazie alla collaborazione con l’Associazione “Tutti Fuori” verranno organizzati dei laboratori dedicati ai bambini, mentre per gli adulti verrà riproposto “apiario aperto” esperienza durante la quale, nella massima sicurezza, i partecipanti potranno assistere e vedere da vicino le api ed il lavoro dell’apicoltore.

L’attività è gratuita, ma è vivamente consigliata la prenotazione al numero 348 5472031. In caso di maltempo, il tutto verrà rinviato al successivo sabato 27 maggio, stesso luogo ed orari.

