Dopo il mancato incontro in carcere, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari si sono visti in Comune per parlare delle criticità della casa circondariale cittadina.

“Abbiamo rappresentato al sottosegretario che la città di Cremona è a fianco del carcere, della polizia penitenziaria, di tutti i dipendenti che vi lavorano e dei detenuti che vi risiedono”, ha detto il sindaco. “Sono state condivise le criticità, già espresse nella missiva indirizzata al ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo il Consiglio Comunale convocato in carcere il 23 marzo. In particolare sono state evidenziate la grave carenza di personale sia nell’area della polizia penitenziaria sia nell’area amministrativa, la necessità di interventi alle strutture, l’elevata presenza di detenuti stranieri (64%) e i troppo frequenti episodi di eventi critici dovuti a patologie psichiatriche”.

Il sindaco ha rappresentato tutto il lavoro in atto di collegamento tra la città e il carcere, che vede protagonisti molti soggetti del territorio. In particolare sui temi del reinserimento lavorativo c’è la disponibilità ad un impegno delle categorie economiche. Molte cooperative sociali e di volontariato lavorano insieme al Comune su questo fronte. Durante l’incontro è stato fatto un riferimento importante è anche alla questione delle pene alternative. A sottolineare l’impegno della città è stata ricordata l’istituzione, da parte della Presidenza del Consiglio Comunale di Cremona, di un tavolo permanente sul carcere come previsto dalla mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale. Il primo incontro è già previsto per la prossima settimana.

Il sottosegretario Andrea Ostellari ha assicurato il suo impegno sulle partite in gioco, con particolare attenzione rivolta al reinserimento lavorativo, manifestando anche la disponibilità a partecipare a Cremona ad una prossima seduta del tavolo permanente sul carcere.

Continua da parte dell’Amministrazione comunale il percorso sul carcere e insieme al carcere, nella convinzione che il carcere è un luogo fondamentale di convivenza in ogni città, di sofferenza e di speranza.

