Riapre ancora all’insegna del food il locale di corso Mazzini 66 all’angolo con via santa Barbara, che ha già ospitato in anni passati la pizzeria Rosso Pomodoro. Dopo alcuni cambi di gestione, sabato 20 maggio inaugurerà “la Gourmetteria”, by Pane Amore: panetteria, pasticceria, gastronomia, pranzi, aperitivi, enoteca. Al momento sono in corso i lavori di adeguamento; si rafforza dunque ancora di più la vocazione del centro storico quale polo attrattore per la ristorazione.

