L’istituto Agrario Stanga di via Milano avrà una sua palestra: l’idea sta diventando realtà, con un progetto realizzato dai tecnici di Centropadane per conto dell’amministrazione provinciale. Poichè la zona rientra in uno degli ambiti di trasformazione del Pgt di Cremona, è stata necessaria l’adozione di un Piano attuativo da parte della Giunta comunale. Il progetto prevede la costruzione della nuova struttura nel terreno confinante con il muro perimetrale che circonda il parco di palazzo Ghisalberti, sede dello Stanga e in precedenza della Università Cattolica. Sugli altri lati i confini sono con il distributore di benzina di via Milano e con le case unifamiliari di via Costone di Sopra. L’accesso alla struttura avverrà dal cancello nel muro perimetrale del parco, caratterizzato da alberi secolari; non ci saranno da quanto risulta, altri ingressi da via Milano se non le aperture già esistenti per l’accesso e l’uscita al complesso scolastico. Per quanto riguarda l’utilizzo, la palestra sarà accessibile anche da parte di privati, fatte salve le esigenze scolastiche.

La palestra, secondo il progetto presentato in Comune, sarà su un unico piano, in cemento armato nelle strutture portanti e in legno lamellare e risponderà ai più moderni requisiti di sostenibilità ambientale, con impianto fotovoltaico sul tetto. Grande spazio alle vetrate nelle pareti esterne con l’avvertenza – si spiega nella relazione tecnica – che non dovranno essere a specchio per evitare problemi all’avifauna.

Il progetto rientra tra quelli che saranno finanziati attraverso Pnrr. gbiagi

