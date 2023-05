Nell’ambito del progetto “Oltre il Giardino”, che mira a far conoscere ai cremonesi lo spazio verde tra via 11 Febbraio 58-60 e via Bonomelli 81, Fondazione Città di Cremona, in collaborazione con il Civico81 dove ha sede il Consorzio Solco Cremona, organizza nella mattinata di sabato 20 maggio un momento di ritrovo e svago per bambini, famiglie e cittadinanza.

In particolare, alle ore 11 verrà ricordata Paola D’Avella, giovane prematuramente scomparsa a seguito di un incidente stradale il 1 agosto 2004, che proprio il 20 maggio avrebbe festeggiato il compleanno. A lei è dedicata la fontanella e un’aiuola del giardino, inaugurate due anni fa per volere dei genitori, Marisa Bellini e Michele D’Avella che saranno presenti alla breve cerimonia. La famiglia d’Avella contribuisce alle attività di Fondazione Città di Cremona come segno tangibile di vicinanza al mondo del volontariato e del sociale, settori verso cui la giovane aveva grande sensibilità.

Quest’anno la donazione sarà devoluta a Casa Maia, struttura per donne sole con bambini gestita dalla cooperativa Sentiero.

Nel corso della mattinata, grazie alla sinergia con il Civico81, la Cooperativa Nazareth e l’Associazione Drum Bun, sono previste piccole attività animative per bambini. La Cooperativa Sentiero allestirà un buffet.

Saranno presenti gli studenti della Scuola Edile e del Liceo Artistico Munari che da un anno stanno conducendo un progetto di rigenerazione delle vasche adibite ad orti e giardinaggio, utilizzate durante l’anno scolastico dalle scuole d’infanzia e primarie situate nelle vicinanze, e ragazzi ed operatori della Cooperativa Nazareth che svolgono attività di outdoor education in favore di alunni e ospiti del Civico 81. Verranno invitati gli anziani residenti degli alloggi protetti di casa Barbieri – Raspagliesi e le scuole che stanno utilizzando il giardino per le attività educative e ricreative.

Un altro momento importante per questo spazio verde restituito alla collettività dopo anni di chiusura.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.

