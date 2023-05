Incidente intorno alle 9.45 in via Postumia, dove un mezzo pesante si è ribaltato nel fosso a bordo strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, coadiuvati da alcune squadre dei Vigili del Fuoco di Cremona, con autopompa e furgone. Il mezzo trasportava gpl, liquido fortemente infiammabile, tanto da rendere necessario l’intervento di personale Nbcr (nucleare batteriologico chimico radioattivo), insieme all’ ispettore Andrea Foggetti e al Comandante Antonio Pugliano.

Sul posto anche i Carabinieri di Cremona, per i rilievi del caso e per gestire la situazione, che si è rivelata piuttosto complicata, a causa del rischio di esplosione, che ha reso necessaria l’evacuazione della zona. A peggiorare le cose, il fatto che il mezzo si sia ribaltato poco dopo il distributore di gpl e metano.

Il conducente è riuscito ad uscire in autonomia dal mezzo ed è stato trasportato in via preventiva in ospedale, per gli accertamenti del caso, ma se l’è cavata con qualche contusione. Intanto le squadre dei Vigili del Fuoco stanno mantenendo in sicurezza il mezzo in attesa dell’arrivo del nucleo Nbcr di Milano, per il travaso del Gpl contenuto nella cisterna.

Un’operazione impegnativa, considerando che il mezzo trasporta 230 quintali di carburante gas propano liquido, e che ci vorrà parecchio tempo ad effettuare il travaso.

