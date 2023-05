Il tecnico della Cremonese ha commentato la pesantissima sconfitta arrivata contro il Bologna: “Oggi non c’è stata partita, il Bologna è stato nettamente superiore nell’atteggiamento e nella voglia di fare la partita. E’ stata una lezione in tutti i sensi. Oggi siamo stati umiliati, è giusto che questa Cremonese retroceda in Serie B. Oggi abbiamo fatto vedere che meritiamo di retrocedere in Serie B”.

“Prima della partita mi sembrava ci fosse la giusta voglia – prosegue il tecnico – poi non l’abbiamo fatto. I giocatori hanno fatto molto più fatica del Bologna, loro si sono divertiti a giocare. Noi non abbiamo mai preso palla, è stata una lezione di gioco. Il disappunto è nell’atteggiamento che avevamo, non eravamo rabbiosi e facevamo confusione con la palla. E’ stata una lezione per tutti, a partire dall’allenatore. Sul 3-0 ho tolto Galdames per avere un giocatore più offensivo come Buonaiuto”.

Poi un commento sul tifo: “La tifoseria bisogna essere grati, ci sostengono sempre, poi è chiaro che quando vedi una partita del genere ci può stare il disappunto. La squadra non si deve scusare di niente, abbiamo subito una lezione di calcio e siamo stati umiliati, ma i ragazzi si sono impegnati. Questo campionato non è il nostro campionato”.

“Devi avere un altro atteggiamento – conclude Ballardini – Hai il dovere di essere più umile, in certi momenti pensi di essere più bravo di quello che sei. Del futuro non mi interessa, abbiamo subito una lezione di calcio, da qui si può ripartire, per capire quale sia la strada giusta”.

