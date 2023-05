E’ stata assegnata nuovamente all’Associazione Zoofili Cremonesi la conduzione del canile rifugio cittadino, unica partecipante al bando pubblicato a febbraio scorso dal Comune dopo la scadenza della precedente gestione, a fine dicembre 2022.

Il nuovo bando sancisce un taglio netto del contributo che viene dato alla struttura dal Comune: 120mila euro in due anni, con possibilità di rinnovo di 12 mesi per ulteriori 60mila euro, contro i 230mila euro per 3 anni del bando precedente. Una sfida non di poco conto per un servizio importantissimo per la città, che ospita i cani senza padrone che provengono dal canile sanitario, i cani oggetto di sequestro, i cani morsicatori, i cani rinunciati dai proprietari per comprovate motivazioni.

Ma se negli anni passati la struttura aveva registrato un netto calo di presenze, grazie anche al corretto comportamento dei proprietari che, registrando i propri cani in anagrafe regionale, contribuiscono a contenere il fenomeno del randagismo, negli ultimi mesi i box sono tornati a riempirsi, tanto che l’associazione stessa lancia un appello per promuovere le adozioni. lb

