Nuova e significativa tappa del cammino di pace della “Lanterna del Po” che, domenica 21 maggio, sbarcherà a Papozze (Rovigo). Un viaggio ricco di significati, iniziato da Polesine Zibello grazie all’iniziativa del gruppo Amici del Grande fiume, con tappe che nel tempo hanno portato la Lanterna del Po a raggiungere Isola Pescaroli, Brancere (dove, nella chiesa divenuta santuario mariano ha ormai stabilito la sua sede principale, Pontirolo Capredoni, Assisi, Casalmaggiore (in occasione della recente Discesa della pace sul Po) e Villanova Marchesana. Prima “tappa” del’approdo in provincia di Rovigo è stata Villanova Marchesana, grazie all’iniziativa del vicesindaco Romana Stocco. Domenica, 21 maggio, alle 9.45, grazie all’iniziativa del Circolo Noi Paranella, della Biblioteca Comunale di Papozze e dei Comuni di Villanova Marchesana e di Papozze, si terrà la cerimonia di consegna della Lanterna del Po, e della Pace, alla Piarda di Villanova.

Interverranno il vicesindaco di Villanova Marchesana Romana Stocco e l’assessore Chiara Mancin di Papozze. L’iniziativa, partita appunto da Polesine Zibello, intende mettere in comunicazione i centri rivieraschi, uniti dal rispetto per il Grande fiume, per sottolineare il valore supremo della pace. La Lanterna del Po, e della Pace, da domenica 21 sarà ospitata a Papozze e, successivamente, verrà consegnata ad altre località per concludere poi il suo viaggio a Venezia. “La nostra – evidenzia il gruppo Amici del Grande Fiume – è una iniziativa semplice, ma riteniamo ricca di valori, nata nella primavera dello scorso anno. In un momento particolarmente teso e difficile per la pace mondiale, non avendo grandi strumenti a disposizione, abbiamo deciso di far sentire il grido di pace della popolazioni del Grande fiume, senza distinzione di riva, di provincia o di regione. Siamo tutti uomini e donne del Po e, come diceva Giovannino Guareschi, “si sta meglio qui su questa riva”.

Non ha mai precisato, giustamente, quale riva. Perché la riva è quella che unisce e coinvolge tutti noi. Da questa consapevolezza, il gruppo Amici del Grande fiume di Polesine Zibello, ha deciso di promuovere questa iniziativa della Lanterna del Po, e della Pace, con l’obiettivo di portare una luce, luce di speranza e di pace, nel maggior numero di località possibili, anche fuori dai cosiddetti confini fluviali. Un viaggio dunque che continua, nel segno della pace e dell’amicizia tra le genti del fiume. Per unire tutti verso quel traguardo, quello della pace appunto, sempre più necessario e soprattutto urgente.

