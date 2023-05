Sardegna, scontro oggi tra auto e furgone: un morto

(Adnkronos) –

Scontro frontale tra un’auto e un furgone sulla provinciale che collega Carbonia e Villamassargia. Il bilancio provvisorio è di una vittima e cinque feriti, fra cui tre bambine di 3, 5 e 9 anni. L’incidente vicino al cavalcavia per la frazione di Tanì in un rettilineo con grandi pozzanghere a causa del maltempo. Lo schianto è stato violento e dalla centrale del 118 sono stati mandati sul posto l’elisoccorso, due medicalizzate e tre ambulanze base.

Ad avere la peggio è stato il 24enne conducente dell’auto e si trova in gravi condizioni la giovane che viaggiava al suo fianco, ricoverata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. A bordo del furgone viaggiava un uomo con le tre bambine e tutti quanti sono stati ricoverati in codice rosso. Anche le piccole sono state trasportate al Brotzu, le loro condizioni sono stabili e per la più grande delle tre si sospetta una frattura alla clavicola. L’uomo è stato invece trasferito al Policlinico di Monserrato, per lui sospetta frattura del femore e lesioni al bacino.