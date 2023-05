Il futuro di Cremona Solidale è stato al centro di un acceso dibattito in consiglio comunale, con molti interrogativi sollevati dall’opposizione. Come ha sottolineato l’assessore Rosita Viola, l’azienda chiude con un risultato in positivo, +117.559 euro. “Un risultato significativo per una realtà come questa”, reso possibile da “un’azione puntuale di verifica dei costi e di contenimento delle spese”. Il tutto tra l’altro, dopo due anni di gestione straordinaria dovuta prima alla pandemia e poi alla congiuntura internazionale e ai conflitti”.

Ne è un esempio il caro-bollette: “nel 2022 l’importo più significativo di spesa è quello delle utenze, pari a 2.207.500 euro, con un incremento di 824.271 euro rispetto all’anno prima”. In questo contesto, “nel 2022 c’è stato anche aumento generalizzato dei prezzi al consumo +8,1%”.

A sostegno dell’assessore anche i consiglieri di maggioranza, come Lapo Pasquetti, che ha evidenziato come, a fronte dell’incremento dei costi, “il risultato è positivo e non è corretto dipingere Cremona Solidale come una azienda che non sta in piedi da sola”.

Ben diversa è la posizione del centrodestra, come si evince dagli interventi di tutti i consiglieri di opposizione: “Come evidenzia la stessa relazione di accompagnamento al bilancio, escludendo le sopravvenienze attive legate ai finanziamenti pubblici la gestione caratteristica dell’azienda presenta un quadro di criticità dal punto di vista della sostenibilità economica” ha spiegato Carlo Malvezzi (Fi). “Per questo si chiede al Comune che faccia delle scelte, indicando un chiaro indirizzo: se Cremona Solidale deve essere il braccio operativo dei servizi sociali va messa in condizione di lavorare. Altrimenti la sua vocazione va rivalutata”.

Dello stesso parere il collega Saverio Simi, che si è chiesto “dove stiamo andando e quale sia la visione che si vuole dare in prospettiva. Servono nuove linee di azione” cosi come Pietro Burgazzi (Fdi) secondo cui “si devono rivedere un po’ di cose”.

Per Alessandro Zagni, “Cremona Solidale è un’aziends che sta lavorando bene. Chi non sta facendo la propria parte è il Comune, che continua a trasferirle servizi di natura sociale ma non trasferisce la programmazione delle risorse finanziarie per la loro erogazione. Serve una precisa linea di indirizzo”.

A sostegno dell’amministrazione è intervenuto Lapo Pasquetti, secondo cui: “il dato più rilevante è l’incremento di bilancio. Un dato incontestabile e significativo. L’azienda si è sviluppata nonostante le difficoltà e questo spiega chiaramente che direzione abbia preso”.

Anche per Roberto Poli (Pd) i numeri parlano chiaro: “le utenze sono Aumentate del 60%. A fronte di ciò il contributo di Regione Lombardia è cresciuto solo del 2,8%”.

A chiudere il cerchio ha pensato l’assessore Viola, la quale ha ribadito di conoscere bene “quanto sia difficile la situazione nel sociale e come ci s[a un grido di allarme genralizzato” e di conoscere bene anche la situazione di Cremona Solidale, evidenziando pero che “l’impegno in quel senso, da parte del Comune, è importante sia dal punto di vista economico che progettuale”. Non è tutto: “Negli anni, i risultati di gestione dell’azienda hanno evidenziato un miglioramento notevole. D’altro canto Cremona Solide risente del fatto che l’amministrazione Perri in 5 anni non abbia mai adeguato le rette”.

Laura Bosio

