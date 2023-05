il secondo appuntamento della rassegna “Che Sagome. Storie e musiche di artiste da riscoprire” che si terrà domani, mercoledì 24 maggio alle 18.30 presso la società Filodrammatica di Cremona (in Piazza dei Filodrammatici, 2)

In questa occasione la neolaureata in beni culturali Camilla Sartori parlerà della pittrice Adriana Bisi Fabbri.

La relatrice sarà affiancata da Maria Delizotti, Paolo Paradiso e Laura Quistini che leggeranno brani tratti da carteggi e recensioni. La rassegna è organizzata dalle autrici del progetto “Che Sagome” e dal Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, con il sostegno di Fondazione Stauffer.

© Riproduzione riservata