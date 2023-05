Dopo il trionfo delle passate edizioni sta per tornare l’evento dell’estate cremonese più atteso: il conto alla rovescia è partito giovedì 22 giugno torna la Stradeejay, ideata e condotta dalle voci di Radio DeeJay Andrea Marchesi e Michele Mainardi. Un lungo viaggio nei suoni della disco music, a partire dagli anni ‘70 fino ai giorni nostri

Location sempre in piazza stradivari. L’annuncio è stato dato sui social, per la grande manifestazione organizzata dalle botteghe del centro. Ma per ora di certo c’è soltanto la data. Per scoprire gli special guest che animeranno l’edizione 2023 è ancora presto.

Anche se qualcuno da per certo che uno dei grandi protagonisti sarà niente di meno che albertino, domenica paparazzato in città per le vie del centro proprio con andrea marchesi. Sarà un caso non si sa di fatto è già cresciuta l’attesa tra i giovanissimi ma non solo.

