Visita al carcere di Cremona questo pomeriggio, da parte dei sindaci di Cremona, Crema e Casalmaggiore e dei rispettivi assessori o consiglieri delegati al welfare, su invito dell’associazione radicale Fabiano Antoniani (dj Fabo), rappresentata da Luigi Camurri e Veronica Costanza Loffi. Dopo un colloquio con la direttrice Rossella Padula gli amministratori hanno visitato la struttura, prendendo atto delle condizioni di sovraffollamento e carenza di personale. “Ringrazio sindaci e assessori per questa collaborazione importante; abbiamo visto quanto gli stessi detenuti abbiano apprezzato l’attenzione della comunità esterna, ora porteremo avanti quelle iniziative che già da alcuni mesi con le amministrazioni locali abbiamo messo in calendario”.

“Un’esperienza importante, nuova per me – ha detto Filippo Bongiovanni, primo cittadino di Casalmaggiore – ci sono cose da migliorare e anche altre che non vanno male. Il carcere di Cremona è sotto osservazione per carenza di organico; abbiano già avviato colloqui per approfondire eventuali progetti futuri”.

Per Fabio Bergamaschi, sindaco di Crema, “è stato un momento molto importante per capire le sinergie attivabili con gli enti locali per far sì che la pena sia orientata al processo riabilitativo così come chiede la nostra Costituzione, con le difficoltà del caso, ma sicuramente gli enti locali possono farsi carico di alcune iniziative”.

“Ci sono dei progetti concreti che vogliamo portare avanti e lo faremo”, ha aggiunto Galimberti che solo poche settimane fa ha visitato la struttura con il consiglio comunale e più di recente ha incontrato il sottosegretario Ostellari.

© Riproduzione riservata