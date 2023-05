Si rinnova l’appuntamento con il “Book Swap Party”, l’iniziativa organizzata da Credito Padano in collaborazione con la Mutua Padano Vita per favorire l’economia circolare.

L’evento, che si terrà sabato 27 maggio, dalle ore 9.30 alle 12.00, in contemporanea presso le sedi della BCC di Cremona (via Dante n. 213), Casalmorano (Via Prayer n. 10) e Castel Goffredo (Via Giotto n. 2), rappresenta un momento di convivialità, di festa e di dialogo dove soci e clienti della Banca potranno scambiare i propri libri usati, dando loro nuova vita.

Sulla base dello stesso principio, quest’anno verrà inaugurata anche la prima edizione del “Toys Swap Party”, dove i protagonisti saranno i giocattoli. Un’occasione soprattutto per i più piccoli che, grazie allo scambio di giochi vecchi o inutilizzati, potranno fare anche nuove amicizie.

«La sostenibilità va agita e non solo dichiarata» spiega Antonio Davò, Presidente di Credito Padano. «Lo scambio di libri e giocattoli che non usiamo più è una pratica utile, di buon senso e soprattutto riduce gli sprechi. Scambia, riusa, ricicla sono infatti le azioni alla base del modello di economia circolare che la nostra Banca intende promuovere con iniziative concrete per contribuire a creare una società più responsabile, equa e che non lasci indietro nessuno».

L’evento “Book e Toys Swap Party” si inserisce in un percorso più ampio che la Banca sta sviluppando per sensibilizzare le comunità dei territori in cui opera verso tematiche legate alla sostenibilità, in linea con gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 ONU. Tra questi ricordiamo anche l’impegno per la diffusione dell’educazione finanziaria, per la quale negli ultimi mesi Credito Padano ha organizzato giornate formative nelle scuole secondarie di secondo grado, al fine di migliorare la consapevolezza dei giovani nella gestione del risparmio e nell’utilizzo dei servizi bancari digitali.

