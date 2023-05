Urso: “Fondo sovrano europeo e superamento normative Ue per materie critiche”

(Adnkronos) – “L’Europa ci dice che bisogna raggiungere al più presto l’autonomia strategica sulle materie prime critiche per non passare dalla subordinazione dall’energia fossile russa ad una peggiore subordinazione sulle materie prime cinesi che servono per la transizione ecologica digitale. Abbiamo preparato il Paese e abbiamo aggiornato le mappe dei giacimenti che esistevano e dalla quale estraevamo alcuni di questi materiali. Ci accorgiamo ora che questi sono in gran parte in aree protette”. Ad affermarlo è Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine dell’evento di presentazione del Position Paper, tenutosi a Roma presso l’auditorium Ara Pacis. “Chiediamo che l’Europa ci dica con chiarezza come dobbiamo raggiungere gli obiettivi da lei prefissati, ponendoci nelle condizioni di farlo”, sottolinea.

“Esigiamo un fondo sovrano europeo che supporti le imprese nel raggiungimento degli obiettivi strategici europei sia per l’approvvigionamento dei giacimenti di altri continenti sia per quanto riguarda l’estrazione e la lavorazione delle materie prime critiche – ha continuato il titolare del Mimit -. Inoltre, l’Europa ci deve dire come superare quelle normative precedenti che ci impedirebbero di raggiungere gli obiettivi. Serve chiarezza, trasparenza e responsabilità per parlare ai nostri cittadini”.

“Noi condividiamo il progetto di Iren e lo vogliamo incentivare per realizzare un’economia circolare sulle materie prime critiche – ha sottolineato Urso -. In questo modo l’Italia può assumere la leadership in Europa anche riguardo queste. Noi siamo il paese del saper fare”.