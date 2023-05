I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno sequestrato in paese tre veicoli risultati senza assicurazione. La mattina del 22 maggio i militari hanno pianificato un controllo nella zona delle abitazioni di edilizia popolare in via Ferravilla al fine di controllare che le auto presenti negli parcheggi fossero in regola con il pagamento dei premi assicurativi.

Ma quando hanno dato il via alle verifiche, attraverso le banche dati hanno accertato che ben tre veicoli erano privi di copertura assicurativa. Una volta risaliti ai proprietari, risultati tre persone non residenti a Castelleone, hanno fatto intervenire due carri attrezzi e hanno portato via le tre auto, che sono state poste sotto sequestro perché non potevano rimanere in un luogo pubblico.

I proprietari dei veicoli riceveranno a casa un verbale di contravvenzione al codice della strada con una salata sanzione pecuniaria da pagare.

© Riproduzione riservata