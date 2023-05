Si terrà martedì 30 maggio presso la Camera di Commercio di Cremona, il seminario formativo “Verso la Certificazione della parità di genere: equità remunerativa di genere”. Si tratta della quarta tappa del ciclo di eventi, promossi da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, diretti a sensibilizzare le aziende sulla certificazione della parità di genere e a presentare le possibilità di contributo disponibili per intraprendere il percorso della certificazione.

Nell’ambito del seminario ospitato dalla Camera di Commercio di Cremona, oltre a trattare una delle sei categorie della certificazione: “Equità remunerativa per genere” verrà infatti presentato il bando “Verso la certificazione della parità di genere”.

Il bando mira a sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde nel percorso orientato al conseguimento della certificazione della parità di genere tramite l’erogazione di contributi per servizi di consulenza specialistica finalizzata all’impostazione di un sistema di gestione per la parità di genere e a copertura dei costi sostenuti dalle imprese per ottenere la certificazione. Il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 13 dicembre 2024.

L’evento si terrà martedì 30 maggio, dalle ore 10.30 alle ore 13, presso la Sala Negroni della Camera di Commercio di Cremona, con ingresso da via Solferino 33 e sarà anche trasmesso in streaming.

