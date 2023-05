Juvini di ieri e di oggi si sono riuniti oggi pomeriggio nel salone dei Quadri di palazzo Comunale per la presentazione del libro “Juventute Viribus 1952-2022” scritto da Maurizio Mondoni per celebrare i 70 anni della Juvi Cremona. Una storia che prende il via negli anni ‘50 dall’oratorio di San Luca e che viene raccontata partendo dai soci fondatori e passando per tutti coloro che hanno animato i campionati oroamaranto.

Tanti volti, tanti aneddoti dal CSI fino alla serie A2, raccontati non solo dall’autore, ma anche dagli stessi protagonisti e dalle famiglie “juvine”. Presenti in sala la squadra di oggi, la dirigenza con Enrico e Maurizio Ferraroni, Mattia Barcella, il DS Marco Abbiati e i viceallenatori Gianluca De Gennaro ed Elvis Vacchelli.

