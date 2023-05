Il primo Consiglio Comunale a Castelvetro Piacentino del neo sindaco Silvia Granata si è aperto, martedì, con un minuto di silenzio per le vittime del maltempo e dell’alluvione in Romagna. Nella sala consigliare gremita (con tanto di gente che ascoltava fuori) è sceso il silenzio di lutto, rispetto, preghiera e vicinanza a chi ha perso vite care, familiari e averi. E subito dopo è stata la volta del giuramento del sindaco: emozionatissima, Granata ha giurato, con addosso la fascia, di “osservare lealmente la Costituzione Italiana” tra gli applausi di minoranza e opposizione. Poi è stata la volta della presentazione della giunta e infine delle linee programmatiche del suo mandato. Focus sul proseguimento di progetti già iniziati nell’ultima legislatura Quintavalla, con la ricerca di nuovi fondi per alcuni progetti strategici, ma anche sul commercio e sul sociale.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata