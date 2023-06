Inizia lunedì 5 giugno il cantiere per la rimozione delle barriere architettoniche del passaggio pedonale in via Massarotti, all’incrocio con via Monte Nero. L’intervento interesserà sia i marciapiedi che la sede stradale: questo comporterà il restringimento della carreggiata. I lavori prevedono l’adeguamento dei marciapiedi con la rimozione delle barriere architettoniche, la realizzazione di un’isola spartitraffico salvagente e l’installazione di illuminazione dedicata al passaggio pedonale. A completamento dell’intervento sarà pavimentata la banchina esistente a servizio della fermata dell’autobus.

L’intervento verrà realizzato da AEM S.p.A. nell’ambito del contratto di servizio in essere con il Comune di Cremona. La durata dei lavori è prevista in due settimane, fatto salvo impedimenti dovuti a condizioni meteorologiche avverse.

