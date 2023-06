I Carabinieri della Stazione di Castelverde, nella notte del 2 giugno, hanno segnalato alla Prefettura un cittadino italiano di 33 anni come consumatore di stupefacenti. Verso le 02.00, lungo la SP 415 nelle vicinanze del capoluogo, la pattuglia ha fermato un’auto con una persona a bordo. Visto il suo nervosismo, i militari hanno proceduto a un controllo più approfondito.

Dopo l’identificazione è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 1,7 grammi di marijuana, detenuta per uso personale e posta sotto sequestro. Ritirata la patente di guida come previsto per chi è trovato in possesso di stupefacenti e ha la disponibilità di un veicolo a motore.

© Riproduzione riservata