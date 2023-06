Pubblicati questi mattina i mandati pastorali sottoscritti dal vescovo Napolioni. Non si tratta ancora di nomine, che verranno ufficializzate con decreto prossimamente, con anche le date degli ingressi. Come spiega Mons. Napolioni, “è sempre complesso e delicato prendere queste decisioni, dovendo risponderne davanti a Dio e al Suo popolo. Sono stato aiutato, oltre che dalla saggia dedizione dei miei più diretti collaboratori, dal dialogo e dalla disponibilità offerta da tanti, che ringrazio: sia quanti hanno lasciato comunità e compiti cui erano affezionati, sia quanti intraprendono con fiducia nuovi percorsi. Alcune scelte si spiegano nella prospettiva delle unità pastorali da avviare nel futuro prossimo, con la gradualità necessaria, come verrà illustrato man mano alle singole comunità parrocchiali.

Le nomine vengono comunicate all’inizio dell’estate, per dar tempo a tutti di completare l’anno pastorale con le principali attività estive già in programma e, contestualmente, di prevedere tempi e modi per il necessario passaggio di consegne. Il calendario delle celebrazioni di ingresso dei nuovi parroci andrà concordato con la Segreteria vescovile”.

Sono 15 i nuovi parroci, 5 i vicari parrocchiali (tra cui i prossimi sacerdoti novelli che andranno a Cassano, Castelverde, Sabbioneta e Viadana). Don Bottesini è il nuovo segretario e cerimoniere vescovile e incaricato Pellegrinaggi; don Maggi anche delegato vescovile per la Vita consacrata; don D’Agostino anche coordinatore dell’area pastorale “Famiglia di famiglie”; don Francesco Fontana anche incaricato della Pastorale vocazionale. Don Nozza canonico del Capitolo della Cattedrale, mons. Salini penitenziere e don Meani responsabile della basilica e della liturgia nel Santuario di Caravaggio. Novità anche tra gli assistenti di Azione Cattolica.

Il 10 giugno inoltre, saranno ordinati quattro nuovi sacerdoti novelli, le cui assegnazioni sono già riposate nell’elenco che segue.

Tra le parrocchie cittadine, una menzione va a Cristo Re, dove a Mons. Enrico Trevisi, divenuto vescovo di Trieste, succede don Giulio Brambilla. Classe 1957, originario di Cassano d’Adda, è stato ordinato sacerdote il 20 giugno 1981. È stato vicario a Fornovo san Giovanni (1981-1985) e Calcio (1985-1994). Successivamente è stato parroco di Agoiolo (1994-2003) e parroco in solido e moderatore dell’unità pastorale formata dalle parrocchie di Isola Dovarese, Pessina Cremonese, Stilo de’ Mariani e Villarocca (2003-2013). Nel 2006 è stato nomato delegato episcopale per la Vita consacrata e nel 2013 è stato nominato parroco della parrocchia “Beata Vergine di Caravaggio” in Cremona.

Mons. Libero SALINI : Penitenziere della Cattedrale

Don Luigi NOZZA : Canonico della Cattedrale

Don Adelio BUCCELLÈ : Mansionario del Capitolo della Cattedrale

Don Franz TABAGLIO : Mansionario del Capitolo della Cattedrale

Don Emilio MERISI : Collaboratore delle parrocchie di S. Lorenzo in Arzago d'Adda e S. Maria Immacolata in Casirate

Don Massimo CORTELLAZZI : Parroco dei Ss. Giovanni B. e Biagio in Romanengo, S. Bernardo ab. in Melotta, S. Quirico in Casaletto di sopra

Don Paolo TOMASI : Parroco di S. Pietro ap. in Gallignano

Don Francesco GANDIOLI : Vicario parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Sigismondo in Rivolta d'Adda

Don Adriano VELUTI : Collaboratore parrocchiale dei Ss. Nazario e Celso in S. Abbondio in Cremona

Don Mario BARDELLI : Parroco dell'Unità pastorale formata dalle parrocchie di S. Ambrogio v. in Casalmorano, S. Andrea ap. in Azzanello, S. Maria della scala in Castelvisconti, S. Antonio di Padova in Mirabello Ciria

Don Giuseppe BERNARDI PIRINI : Collaboratore dell'Unità pastorale formata dalle parrocchie di S. Ambrogio v. in Casalmorano, S. Andrea ap. in Azzanello, S. Maria della scala in Castelvisconti, S. Antonio di Padova in Mirabello Ciria

Don Alberto MARTINELLI : Parroco di S. Maria nascente in Bonemerse

Don Paolo ARIENTI : Parroco anche dei Ss. Nazaro e Celso in S. Giuseppe al Cambonino (Cremona)

Don Umberto ZANABONI : Collaboratore dell'Unità pastorale "Don Primo Mazzolari" (Cremona)

Don Luca BOSIO : Parroco dell'Unità pastorale "Mons. Barosi" formata dalle parrocchie di S. Giovanni B. in San Giovanni in Croce, Ss. Abdon e Sennen m. in Casteldidone, S. Lorenzo m. in San Lorenzo Aroldo, S. Stefano protom. in Solarolo Rainerio, S. Michele in Voltido

Don Andrea BANI : Vicario parrocchiale dell'Unità pastorale "Città di Viadana" formata dalle parrocchie di S. Maria Annunciata, S. Maria Assunta e S. Cristoforo, S. Pietro ap., Ss. Martino e Nicola in Viadana, Spirito Santo in Buzzoletto

Don Alfredo VALSECCHI : Parroco di S. Maria Maddalena in Cavatigozzi

Don Federico CELINI : Parroco anche di S. Giacomo in Pieve San Giacomo

Don Marco BOSIO : Collaboratore parrocchiale di S. Giacomo in Pieve San Giacomo

Don Giulio BRAMBILLA : Parroco di Cristo Re in Cremona

Don Giovanni Battista ARESI : Collaboratore parrocchiale di Cristo Re in Cremona

Don Enrico MAGGI : Delegato vescovile per la vita consacrata

Don Andrea SPREAFICO : Parroco della Beata Vergine di Caravaggio in Cremona

Don Riccardo VESPERTINI : Collaboratore parrocchiale della Beata Vergine di Caravaggio in Cremona, continuando nel servizio di Cappellano all'Ospedale Maggiore di Cremona

Don Alessandro MAFFEZZONI : Parroco dell'Unità pastorale "Beata Vergine delle Grazie" formata dalle parrocchie di S. Giulia v. m. in Cicognara, Ss. Filippo e Giacomo ap. in Cogozzo, S. Giovanni B. in Roncadello Po

Don Claudio BRESSANI : Vicario dell'Unità pastorale "Maria Madre della Chiesa" formata dalle parrocchie di S. Maria Assunta in Sabbioneta, S. Giorgio m. in Breda Cisoni, S. Gerolamo in Ponteterra, S. Antonio ab. in Villa Pasquali

Don Giandomenico PANDINI : Collaboratore festivo dell'Unità pastorale formata dalle parrocchie di S. Maria Assunta in Piadena, Cattedra di S. Pietro in Vho, S. Eufemia in Drizzona

Don Gianpaolo CIVA : Collaboratore dell'Unità Pastorale formata dalle parrocchie di S. Giovanni B. in Dosimo, Ss. Cosma e Damiano in Persico, S. Lorenzo m. in Quistro, S. Marino in San Marino, Ss. Gervasio e Protasio m. in Gadesco, Ss. Pietro e Paolo in Pieve Delmona

Don Gianfranco VITALI : Collaboratore festivo dell'Unità Pastorale "Mons. Angelo Frosi" formata dalle parrocchie di S. Andrea ap. in Cornaleto, Ss. Nazario e Celso in Formigara, Ss. Sisto e Liberata in Gombito, S. Martino v. in San Bassano, Sacro Cuore e S. Latino in San Latino, S. Maria Annunciata in Santa Maria dei Sabbioni

Don Diego PALLAVICINI : Parroco dell'Unità pastorale "Il sicomoro" formata dalle parrocchie di S. Basilio v. in Grontardo, S. Martino v. in Levata, S. Michele arc. in Scandolara Ripa d'Oglio

Mons. Giansante FUSAR IMPERATORE : Parroco anche di S. Giovanni a Porta Latina in Vidalengo

Don Paolo ARDEMAGNI : Collaboratore delle parrocchie dei Ss. Fermo e Rustico in Caravaggio e di S. Giovanni a Porta Latina in Vidalengo

Don Gianmarco FODRI : Parroco dei Ss. Giuseppe e Biagio in Robecco d'Oglio

Don Davide SCHIAVON : Parroco di S. Giorgio m. in Casalbuttano e di S. Vito m. in San Vito, moderatore dell'Unità pastorale "Nostra Signora della Graffignana"

Don Gabriele FILIPPINI : Collaboratore delle parrocchie dei Ss. Fermo e Rustico in Caravaggio e di S. Giovanni a Porta Latina in Vidalengo

Don Flavio MEANI : Responsabile della Basilica e della liturgia nel Santuario di Caravaggio

Don Matteo BOTTESINI : Segretario e cerimoniere vescovile, Animatore in Seminario, Incaricato diocesano Pellegrinaggi

Don Alex MALFASI : Vicario parrocchiale dell'Unità pastorale "Madonna della speranza" formata dalle parrocchie di S. Michele arc. in Castelnuovo del Zappa, S. Archelao m. in Castelverde, S. Abramo in Costa Sant'Abramo, S. Biagio v. in Marzalengo, S. Martino v. in San Martino in Beliseto

Don Davide PEZZALI : Collaboratore delle parrocchie di Annunciazione, S. Maria Immacolata e S. Zeno, S. Pietro ap., Cristo Risorto in Cassano d'Adda

Don Jacopo MARIOTTI : Vicario parrocchiale di Annunciazione, S. Maria Immacolata e S. Zeno, S. Pietro ap., Cristo Risorto in Cassano d'Adda

Don Marco D'AGOSTINO : Coordinatore Area pastorale "Comunità educante, Famiglia di famiglie"

Don Francesco CORTELLINI : Docente e Incaricato dei rapporti con l'Istituto Teologico di Brescia

Don Francesco FONTANA : anche Animatore in Seminario e Responsabile della Pastorale vocazionale

Don Daniele ROSSI : Assistente diocesano del Settore Giovani di Azione Cattolica

Don William DALÈ: Assistente diocesano dell'Azione Cattolica Ragazzi

