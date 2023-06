Il Circolo Atlante Cremona ha recentemente aperto le candidature per diventare nuovi volontari di protezione civile attivi nell’associazione che dal 2001 si occupa della tutela e salvaguardia dei beni culturali in situazioni di emergenza.

“Da oltre 20 anni siamo una delle eccellenze della nostra provincia in tema di protezione civile, occupandoci prevalentemente della tutela dei beni culturali, branca spesso sconosciuta del nostro settore ma che regala molte soddisfazioni” così il Presidente Fabio Rapuzzi descrive la propria associazione, prosegue poi aprendo a nuovi volontari “visto che a fine giugno ci sarà la possibilità di svolgere il corso base che abilita allo svolgimento dell’attività di volontario di protezione civile abbiamo pensato di invitare i cittadini a diventare nuovi volontari, dando loro la possibilità di diventare parte attiva del sistema di protezione civile svolgendo compatibilmente con i propri impegni l’attività di volontariato nella nostra associazione”

Ricordando che per svolgere questa attività non sono necessarie esperienze pregresse ma solo la voglia di mettersi in gioco e di apprendere all’interno di un gruppo che ha tanta voglia di crescere e aumentare la sensibilità dei cittadini il Presidente conclude con un invito aperto a tutta la cittadinanza “ provate questa bellissima esperienza, sicuramente conoscerete un mondo nuovo, appassionante e dinamico che può solo che aiutare a crescere dal punto di vista personale e umano”.

Per diventare nuovi volontari basterà contattare Circolo Atlante via mail a circoloatlantecr@gmail.com oppure tramite le pagine Facebook e Instagram dell’associazione.

