San Carlo Cremona annuncia l’avvio della rassegna DIALOGUE, iniziativa nata dalla collaborazione con l’Accademia Stauffer Cremona, un ambizioso progetto didattico a supporto delle future generazioni di musicisti.

A partire da giovedì 8 giugno, alle ore 20 per 4 giovedì, 8, 15, 22 e 29 giugno, lo spazio espositivo di San Carlo in via Bissolati 33 verrà attivato da performance musicali degli allievi dell’Accademia Stauffer Cremona. I musicisti dell’Accademia dialogheranno, oltre che con la chiesa seicentesca, con l’installazione di Olivier Mosset, San Carlo PG.

Olivier Mosset (Berna, 1944) presenta un monumentale dipinto giallo che riempie il pavimento della seicentesca chiesa sconsacrata. Il lavoro, realizzato specificatamente per lo spazio, misura oltre cinque per venti metri e si estende fino ai bordi della navata, come se desiderasse espandersi oltre. L’installazione crea un’unità spaziale in cui l’enfasi è puramente sul colore e sfida la tradizionale posizione verticale dell’arte.

“San Carlo PG” è la seconda mostra del 2023 ospitata all’interno della chiesa, aperta al pubblico dal 27 maggio e fino al 15 settembre 2023. Per il biennio 2022-2023 San Carlo Cremona ha intrapreso una collaborazione con Servane Mary, artista di base a New York, la quale ha inviato gli artisti ad esporre nello spazio cremonese. Ogni mostra è una presentazione site-specific del lavoro di un artista.

