Provincia di Cremona e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) insieme per lo sviluppo del territorio: mercoledì 7 giugno si è tenuto un incontro informativo, promosso dalla Provincia di Cremona, con i Sindaci, per presentare le ultime novità ed opportunità in tema di finanziamenti agli Enti Locali.

Sono intervenuti Palo Mirko Signoroni, presidente della Amministrazione Provinciale, e Alessandro Antonio Crocco, Relationship Manager Cdp per gli Enti della Provincia di Cremona. Nel corso della presentazione sono state illustrate le opzioni ed opportunità in tema di prodotti finanziari tradizionali, innovativi e finanziamenti agevolati.

Una particolare attenzione poi alla sostenibilità: il “Prestito Green”, un nuovo prodotto finanziario, che sarà disponibile a breve, che metterà a disposizione un plafond di 200 milioni di euro per investimenti degli Eell e degli Enti pubblici non territoriali che mirano a promuovere progetti di mobilità sostenibile, efficienza energetica e tutela dell’ambiente attraverso l’impiego anche di risorse della Banca Europea degli Investimenti (Bei).

“Abbiamo inteso con gli Uffici della nostra Ragioneria e la disponibilità di Cdp tenere questo incontro informativo, che ha presentato ai Sindaci del territorio una panoramica di finanziamenti possibili a sostegno dei progetti degli enti locali, dall’edilizia scolastica alla mobilità, in una fase storica di sviluppo, in relazione anche ai bandi Pnrr, e di interventi specifici a favore delle comunità locali” ha commentato il presidente Signoroni.

