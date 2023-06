Una denuncia per un’arma da taglio e segnalazioni alla Prefettura per stupefacenti: questo il risultato dell’operazione portata a termine dai Carabinieri della Stazione di Castelverde nel corso di un servizio controllo del territorio per il contrasto alla vendita e al consumo di stupefacenti e al possesso di oggetti da offesa, svoltosi nella serata del 7 giugno.

Il denunciato è un 19enne straniero, anche segnalato alla prefettura come consumatore insieme ad altri due cittadini stranieri di 21 e 20 anni, due dei quali con precedenti di polizia a carico.

Poco dopo le 23 la pattuglia ha notato in una via del centro di Casalmorano tre giovani che parlavano nei pressi di un locale pubblico. Avvicinandosi, i militari hanno avvertito un forte odore di stupefacenti. Dalla perquisizione è emerso il possesso, per uno di loro, di un grammo di hashish e di un coltello a forma di roncola, mentre un secondo aveva in tasca un involucro contenente un grammo di hashish e il terzo aveva un grosso involucro contenente 21 grammi di hashish. Gli stupefacenti e il coltello sono stati sequestrati e i tre sono stati stati tutti segnalati all’autorità amministrativa, mentre uno di loro é stato denunciato per il porto abusivo dell’arma bianca.

