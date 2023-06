Aria di lamentele da parte dei residenti della zona di via Vecchia Dogana e parco Rita Levi Montalcini, area verde recentemente riqualificata dal Comune. Nel mirino gruppi di stranieri che quotidianamente si radunano tra il parco in questione e via Monsignor Enrico Assi, assembrandosi sulle panchine, spesso abbandonando rifiuti e bottiglie vuote a decine, ma anche utilizzando le aiuole della zona come proprio orinatoio privato. Tanto che spesso, transitando in zona, l’odore pungente colpisce le narici.

A questo proposito alcuni residenti, esasperati, hanno filmato la scena, facendo poi circolare le immagini. A infastidire anche le grida a voce forse troppo alta, in diverse ore del giorno.

Tuttavia, la situazione negli ultimi mesi sembra migliorata, soprattutto da quando la riqualificazione dell’area verde ha portato al ritorno delle famiglie e dei bambini, che si fermano a giocare sia di giorno sia la sera. D’altro canto la situazione delicata della zona è attenzionata sia dall’amministrazione comunale, sia dalle forze dell’ordine: la polizia locale ha attivato alcuni servizi di controllo identificando le persone presenti, ha attenzionato le forze dell’ordine ed è stata attivata una collaborazione tra polizia locale e i servizi sociali del Comune di Cremona. “Comprendendo il disagio di alcuni cittadini e cittadine andremo a confrontarci quanto prima anche con il tavolo interforze e la prefettura” ha fatto sapere l’assessore Barbara Manfredini. lb

