Nella serata dell’8 giugno e nella nottata del 9 giugno i militari della Sezione Radiomobile di Cremona in poche ore hanno segnalato alla Prefettura tre consumatori di stupefacenti, sequestrando cocaina, marijuana e hashish e ritirando una patente di guida.

Nel primo caso, hanno segnalato una cittadina italiana di 21 anni, domiciliata in città. Il personale medico del 118 è intervenuto in una via del centro cittadino per una donna in forte stato di agitazione nel cortile di un condominio. La donna era alterata e urlava e, per tale motivo, i residenti del palazzo hanno richiesto l’intervento del personale sanitario che, avendo problemi a gestirla, ha richiesto l’intervento di una gazzella.

La donna si è calmata e ha riferito di avere fumato due spinelli che le hanno provocato quello stato di alterazione. I militari hanno quindi perquisito la sua abitazione, trovando hashish e marijuana per 3,6 grammi complessivi, detenuti per uso personale e posti sotto sequestro. La giovane è stata accompagnata al pronto soccorso cittadino per le cure del caso ed è stata segnalata alla Prefettura competente come assuntrice di droghe.

Il secondo fatto è avvenuto il 9 giugno, poco dopo la mezzanotte. Una pattuglia è transitata in via Brescia e ha notato un’auto di grossa cilindrata con targa straniera in sosta con un uomo appoggiato al finestrino. Alla vista dell’auto di servizio, l’uomo appoggiato si è sollevato e si è allontanato, mentre l’auto, con due persone a bordo, ha provato a ripartire. Sia il mezzo che l’uomo a piedi sono stati immediatamente fermati. L’uomo appiedato non aveva nulla, ma i due in auto erano molto nervosi e infastiditi dal controllo.

Sono stati identificati in due cittadini stranieri di 23 e 25 anni e, tenuto conto che entrambi avevano precedenti di polizia a carico anche per stupefacenti, che si trovavano in un luogo isolato e che uno dei due ha tentato di nascondere un borsello che aveva con sé, sono stati perquisiti. Dentro il borsello del 25enne sono state trovate quattro dosi già confezionate con cellophane e contenenti cocaina, mentre nel bracciolo portaoggetti dell’auto del 23enne sono state trovate tre dosi di cocaina già confezionate con cellophane. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e i militari hanno proceduto all’immediato ritiro della patente del 23enne, come previsto per chi è trovato in possesso di stupefacenti e ha la disponibilità di un veicolo a motore.

