Quattro giorni di appuntamenti sparsi per il centro di Cremona: il Porte Aperte Festival, che ufficialmente ha preso il via giovedì dopo l’anteprima dello scorso weekend, entra finalmente nel vivo. Si prosegue con una fitta rassegna di appuntamenti culturali: il Museo Civico al mattino, nel pomeriggio palazzo Guazzoni, poi cortile Federico II dove alle 19 presenterà il suo libro l’economista ed ex senatore cremonese Carlo Cottarelli. Il servizio di Giovanni Rossi

