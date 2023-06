Le mani tese dei bambini che offrono un dono, cura, amore, che si aiutano a vicenda. Nella giornata mondiale del donatore deve esserci spazio per un pensiero rivolto all’altro e che si traduce in un progetto dell’Avis di Cremona, denominato “Rosso sorriso”, che ha per tema il dono, un gesto che viene spontaneo allungando le mani. Coinvolti i bimbi della scuola elementare Realdo Colombo di Cremona.

Intervistati: Andreaina Bodini (Avis Cremona), e le maestre della Realdo Colombo Giuliana Achille, Katia Moratti e Marelsa Biazzi.

Il servizio di Simone Bacchetta

