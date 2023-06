Il Comune di Cremona, attraverso l’Ufficio Periferie, ha siglato un nuovo patto di collaborazione per la gestione delle aree comuni, sulla scia di quelli già sottoscritti per il il Maristella e per l’aiuola – giardino in zona via Giordano.

Stavolta il quartiere coinvolto è Borgo Loreto, dove un gruppo informale di residenti (tutte donne) ha proposto al comune di prendersi cura dell’area verde centrale e cioè Piazza dei Patrioti.

La collaborazione durerà fino a 31 maggio dell’anno prossimo e prevede attività di manutenzione e pulizia ordinarie del parco in modo da renderlo fruibile sia per i residenti del quartiere che per altri, creando “la possibilità di utilizzare il parco come spazio animato, ricreativo, rendendolo un punto di riferimento per la comunità”.

Almeno una volta al mese le componenti del gruppo si impegnano alla rimozione delle foglie secche e dei rifiuti; a fare piccole potature alle siepi e alla piantumazione di nuove piante; e poi alla manutenzione delle panchine, in base ad una raccolta fondi nel quartiere (attività da valutare). Il tutto, cercando la collaborazione con i gruppi e le associazioni già presenti in zona e la scuola.

Il Comune dal canto suo, oltre a garantire persone di riferimento negli uffici, provvederà ad assicurare le volontarie contro gli infortuni e la copertura per responsabilità civile.

Con questo nuovo patto salgono a quattro gli accordi di questo tipo per favorire la cittadinanza attiva: il primo è stato fatto coi ragazzi che si occupano del passaggio pedonale di via Monti, laterale di corso Vacchelli; il secondo con Lauro Guindani per il Maristella; il terzo con Antonino Scalia, il volontario che tiene in ordine abbellisce l’aiuola giardino di via degli Aceri, laterale di via Giordano. gb

