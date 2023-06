Si sono chiusi il 30 maggio i termini di presentazione delle candidature per diventare volontario di protezione civile nel Gruppo che si sta costituendo su input del Comune di Cremona. 33 i candidati che si sono fatti avanti: “22 sono uomini e 11 donne, e già questo è un ottimo risultato; l’età media è attorno ai 50 anni. Ci sono persone già formate, alcuni sono già anche volontari, altri partono da zero”, afferma l’assessore alla partita Simona Pasquali. Prossimo passo i corso di formazione che verrà organizzato insieme alla protezione Civile della Provincia. “Lo seguirò anch’io, insieme al personale della struttura, anche se non potremo poi iscriverci al gruppo per conflitto di interesse”

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un test e solo allora diventeranno volontari di protezione civile effettivi. Una volta costituitosi il gruppo dovrà eleggere al proprio interno un coordinatore, che avrà il ruolo di tenere i contatti con il dirigente comunale deputato e con il sindaco.

Alla manifestazione d’interesse potevano partecipare i cittadini maggiorenni dell’Unione Europea o i cittadini non comunitari con regolare permesso di soggiorno, senza distinzione di genere, etnia, religione.

Il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Cremona (GCVPC) – questa la denominazione completa – sarà alle dipendenze del Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile. Il funzionamento sarà regolato dal Regolamento GCV Protezione Civile, composto da 18 articoli, per le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze in modo volontario e gratuito.

