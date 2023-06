Affidati i lavori per la riqualificazione della sede dell’istituto Anguissola, in via Palestro: se ne occuperà la Nigro Impianti di Altamura, per un importo complessivo di 1.888.935 euro. I lavori verranno realizzati nell’ambito del progetto NextgenerationEu, che lo finanzierà per intero, grazie al bando vinto dall’amministrazione provinciale.

L’intervento si concentrerà su due porzioni di edificio: una parte vincolata, costruita nel 1911 e una parte di edificio realizzata nel 1971, utilizzata come palestre, spogliatoi e blocchi bagni. Saranno quindi due le fasi del progetto: il primo riguarderà la palestra grande, il secondo la porzione di fabbricato adibita a spogliatoi, la palestra piccola e il corpo Ovest.

I lavori riguarderanno, nello specifico, la ridefinizione funzionale delle zone spogliatoi e bagni che risultano oggi solo parzialmente utilizzati e fruibili a causa delle condizioni di conservazione non proprio ottimali, la realizzazione di nuovi serramenti, il rifacimento delle coperture e delle pareti esterne nelle zone della palestra grande, il consolidamento delle volte, il rifacimento dei bagni del terzo piano e la ritinteggiatura. Anche gli impianti verranno riqualificati e adeguati alle normative più attuali.

LaBos

