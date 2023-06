Sarà dedicata al tema della libertà la venticinquesima edizione dell’Happening di Cremona, che anche quest’anno animerà piazza Stradivari per quattro serate, da sabato 17 a martedì 20 giugno. Il Centro culturale S. Omobono, che organizza e promuove l’evento, sceglie “un tema appassionante e mai così frainteso come in questo momento storico e culturale”, dicono gli organizzatori. “Mai come oggi la libertà è celebrata a parole e negata nei fatti, per la paura che possa essere vissuta come “tensione alla verità””.

Due, in particolare, sono gli incontri in programma. Il primo, domenica 18 giugno, alle ore 18, in Cortile Federico II, ospiterà gli interventi di Elena Mazzola, traduttrice, docente universitaria e presidente della Ong “Emmaus”, di Kharkiv; Alberto Sportoletti, presidente e ad “Sernet Spa” e presidente di Retemanager; Elena Beccaria e Danilo Guglielmetti, volontari dell’associazione Kayros Onlus. I relatori racconteranno che esperienza di “libertà” vivono in ognuno dei rispettivi campi.

Il secondo incontro sarà invece lunedì 19 giugno, alle ore 21:15, in piazza Stradivari. Questa volta la “libertà” farà i conti con l’“educazione”. Il titolo dell’incontro è “Abbasso la scuola…ma chi se la prende a cuore?”. Alcuni studenti delle superiori intavoleranno un dialogo con Matteo Severgnini, rettore della scuola “Regina Mundi”, di Milano, già direttore della “Luigi Giussani High School” di Kampala, in Uganda.

Sarà all’insegna della musica, invece, il resto del programma. Sabato 17 giugno, serata inaugurale di questa edizione, salirà sul palco di piazza Stradivari la Soundloud Rock’n roll band (ore 21:15). Domenica 18 giugno, stessa ora, il recital teatral-musicale intitolato “Parlami d’amore”, interpretato dai Luckyfella. Martedì 20 giugno, invece, grande festa finale con una delle migliori cover band in circolazione: Alterego band, che dalle 21.15 animerà la piazza con uno show pieno d’intensità ed energia.

Dopo tre anni in formato ridotto, questa 25esima edizione dell’Happening torna a proporre anche ottimi piatti della cucina cremonese ogni sera, con apertura degli stand gastronomici dalle 19.

