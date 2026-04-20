“Movimento: L’Arte in Movimento & La Dieci di Soresina”: arte, salute e sport

La Rsa Zucchi Falcina, in collaborazione con Soresina Running Club e Atelier Zumbolo, presenta la prima edizione di “Movimento: L’Arte in Movimento & La Dieci di Soresina”, un innovativo palinsesto di eventi che intreccia arte, benessere e attività sportiva con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità e promuovere uno stile di vita attivo a tutte le età.

L’iniziativa nasce per valorizzare il movimento come espressione di vita, creatività e condivisione, anche all’interno di un contesto come quello della Rsa, dimostrando come sport e cultura possano diventare strumenti concreti di inclusione e benessere.

Il progetto si sviluppa in due momenti principali. Il primo è rappresentato dalla collettiva d’arte “L’Arte in Movimento – Il movimento come traccia del vissuto”, in programma dal 25 aprile al 17 maggio 2026 presso la Rsa Zucchi Falcina, in Via Gramsci 7 a Soresina. La mostra coinvolge 20 artisti per 20 progetti e sarà inaugurata sabato 25 aprile alle ore 11:00 alla presenza della Direzione e del Coordinamento della Rsa, insieme a Francesco Zumbolo e Giuseppe Zumbolo.

L’apertura sarà preceduta dalla performance di body art “Oltre il limite”, a cura dell’artista Francesca Guarneri, inserita nel contesto della collettiva “Arte in Movimento”. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni negli orari di apertura della struttura, con ingresso libero e gratuito. Tra gli artisti partecipanti figurano Dellanoce, Armelloni, Loi, Olmi, Anselmi, Ottini, Ghisoni, Nodari, Ventura, Schiavini, Galli, Torta, Barbaglio, Paleari, Tosetti, Ceni, Zilioli, Zanin, Fumagalli, Franco, Rostom e Zumbolo.

Il secondo appuntamento è dedicato allo sport con “La Dieci di Soresina”, in programma mercoledì 6 maggio 2026, organizzata da Rsa Zucchi Falcina e Soresina Running Club con la collaborazione di U.S. Pianenghese. Il ritrovo è previsto alle ore 19:00 presso il parco della Rsa, con partenza unica alle ore 19:30.

L’evento prevede una corsa competitiva di 9.6 km e una corsa non competitiva di 4.5 km, aperte a partecipanti di ogni età e livello di preparazione. La quota di iscrizione è di 6 euro, con possibilità di iscriversi fino a 5 minuti prima della partenza. Al termine della manifestazione è previsto un ristoro finale, con medaglia per i primi 100 arrivati e premi per i top 10 uomini e le top 5 donne.

“Movimento” si configura come un progetto culturale e sociale più ampio, finalizzato a promuovere il movimento come stile di vita, favorire l’invecchiamento attivo, rafforzare il legame tra la Rsa e il territorio e valorizzare il binomio tra sport e arte come strumenti di benessere. L’iniziativa è rivolta a specialisti, sportivi, appassionati d’arte e a tutta la cittadinanza, con l’intento di creare un’esperienza condivisa e accessibile.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 3356670299 (Zumbolo) e 3338853530 (Berlonghi), oppure rivolgersi direttamente alla Rsa Zucchi Falcina al numero 0374341027 o all’indirizzo email info@zucchifalcina.it.

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