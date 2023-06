Enzo Maraio, Segretario Nazionale del Partito Socialista Italiano, ha recentissimamente presentato la propria opera politico-letteraria “Di nuovo avanti” al Salone del Libro di Torino. Cremona, ospiterà venerdì 16 giugno, la seconda tappa della divulgazione del libro di cui Maraio è autore. Una scelta dalle importanti fondamenta storiche, dettata dal fatto che la nostra città ha dato i natali a Leonida Bissolati, deputato socialista che, oltre a fondare nel 1889 il giornale “L’Eco Del Popolo”, è stato il primo direttore responsabile dello storico giornale, l’Avanti, edito il 25 dicembre 1896 e che terminò la sua prima fase storica nel 1993.

“Di nuovo avanti” rappresenta “il diario” del Segretario del PSI, una raccolta degli editoriali sulle ultimissime vicende politiche nazionali scritti a sua firma sulla gloriosa e storica testata del PSI dove con cura e maestria ha raccontato e fotografato le urgenze di un Paese in affanno, che sembra mutare ogni giorno senza cambiare mai.

Quella di Maraio rappresenta la scommessa dal più giovane Segretario mai avuto del movimento socialista italiano, di far rinascere la storica testata come organo ufficiale di un partito politico che, con l’edizione domenicale, oggi è possibile acquistare a stampa. La presentazione, aperta a tutti, avrà luogo venerdì 16 giugno alle ore 18.00 presso il Parco Colonie Padane in via del Sale 60 e sarà moderata da Simone Bacchetta, conduttore televisivo di Cremona1TV e presieduta dal responsabile cittadino del PSI Diego Rufo ed il segretario provinciale Alberto Gigliotti.

