Vaccinare bambini e adulti affetti da diabete: questa la raccomandazione dell’Asst di Cremona e di Ats Val Padana. In Italia – fanno sapere le istituzioni sanitarie locali – più di 3.200.00 persone sono affette da diabete; la prevalenza aumenta con l’età e si stima che dopo i 65 anni il 12% circa della popolazione sia diabetico. Nei soggetti diabetici si verificano una maggiore esposizione alle infezioni e una maggiore frequenza di complicanze, per questo la vaccinazione rappresenta uno dei presidi essenziali di prevenzione.

“Il soggetto diabetico è particolarmente suscettibile a contrarre infezioni per una diminuzione della funzionalità del sistema immunitario – dichiara Cecilia Donzelli, Direttore della Struttura Medicina Preventiva nelle Comunità di Ats –. Da qui la raccomandazione rivolta a pazienti adulti e pediatrici di accedere alla vaccinazione in quanto metodo efficace e sicuro in grado di prevenire molte malattie infettive e le loro complicanze. Le vaccinazioni risultano essere gli interventi con il miglior rapporto costo/efficacia, con guadagno di salute individuale e collettiva. Per ricevere consigli e chiarimenti al riguardo invitiamo come sempre a rivolgersi al proprio medico di fiducia”.

“La recente pandemia Covid-19 ha dimostrato come le persone con patologie croniche, tra cui il diabete, siano più soggette alle complicanze dovute a SarsCoV2, così che in più occasioni si è parlato di sindemia, ovvero l’iterazione tra due o più patologie epidemiche che comporta pesanti ripercussioni sulla popolazione e il sistema sanitario – prosegue Luigi Vezzosi, Dirigente Medico della Struttura Prevenzione delle Malattie Infettive di ATS –. Anche per tale ragione è fondamentale la collaborazione e la sinergia tra i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Famiglia, gli specialisti, le associazioni, le Asst e l’Ats, per garantire un’adeguata offerta vaccinale ai pazienti diabetici”.

Come sottolinea Antonella Laiolo, Responsabile della Struttura Vaccinazioni dell’Asst di Cremona, “Le vaccinazioni costituiscono un importante strumento di prevenzione in caso di patologie croniche come il diabete, la cui prevalenza raggiunge il 21% tra le persone con più di 75 anni. Questa malattia è caratterizzata da un elevato rischio di contrarre infezioni e una maggiore frequenza di complicanze, ospedalizzazione e mortalità (quattro volte superiore rispetto alla popolazione generale). I motivi sono molteplici e legati alla condizione diabetica, che comporta un deficit della funzione dei globuli bianchi, la depressione del sistema antiossidante e un’alterata funzione polmonare. Fortunatamente la malattia non comporta un’alterazione dell’immunità anticorpale, quindi nel paziente diabetico i vaccini funzionano perfettamente.”

“Il diabete è una malattia cronica che colpisce milioni di persone in Italia, circa 7000 nel solo territorio Cremasco” aggiunge Edoardo Premoli, responsabile delle vaccinazioni per Asst Crema “Chi soffre di questa patologia ha spesso una maggiore suscettibilità alle infezioni e corre un rischio più elevato di complicanze”. Questo il motivo per cui “le vaccinazioni, contro le principali malattie infettive più comuni prevenibili con i vaccini, sono estremamente importanti. Invito quindi con forza tutti i pazienti diabetici del territorio ad usufruire di tale possibilità”.

I vaccini fortemente raccomandati e gratuiti in caso di diabete

Adulti

• ANTI-PNEUMOCOCCO contro le complicanze da malattia pneumococcica (polmonite, sinusite, otite, …)

• ANTI-ZOSTER contro il Fuoco di s. Antonio

• ANTI-INFLUENZALE

• Come per tutta la popolazione, va mantenuta adeguata la protezione vaccinale per TETANO e per MORBILLO – PAROTITE – ROSOLIA e VARICELLA

• ANTI-EPATITE B

• ANTI-COVID

• ANTI-MENINGOCOCCO contro la meningite (al momento la gratuità è per i pazienti con diabete tipo 1)

Bambini

• TUTTE LE VACCINAZIONI DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA comprese le vaccinazioni anti-meningococco B, C e ACWY

• ANTI-PNEUMOCOCCO contro le complicanze da malattia pneumococcica (polmonite, sinusite, otite, …)

• ANTI-INFLUENZALE

• ANTI-COVID

