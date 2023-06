Tre giovedì sera per altrettanti appuntamenti serali passeggiando su corsi, vie e quartieri del centro storico di Cremona alla scoperta di dimore nobiliari che sono parte integrante e fondante della città.

Giovedì 15 giugno alle 20.45 prende il via “Passeggiate Cremonesi…by Night” nuova edizione in versione serale dell’iniziativa “Passeggiate Cremonesi” di Target Turismo Cremona, dedicata alla scoperta ed all’approfondimento di aspetti noti e meno noti del centro storico con guide, appassionati ed esperti dei tanti aspetti e sfaccettature della storia locale.

La rassegna, iniziata nel 2022, ha già visto vari partecipati appuntamenti e riparte ora con un’edizione tutta dedicata alla nobiltà ed alle dimore storiche, con passeggiate nelle zone dei quartieri di Corso Garibaldi, Via Palestro, Via Oscasali, caratterizzate da una grande concentrazione di antichi palazzi, dove ogni serata si concluderà con la scoperta del loro sfarzo e bellezza attraverso la visita guidata degli ambienti interni.

Il calendario delle serate si aprirà giovedì 15 giugno con la zona di Via Palestro, via Ugolani Dati e la visita guidata a Palazzo Calciati Crotti, splendida dimora settecentesca ancora oggi riccamente arredata ed affrescata. Giovedì 22 giugno il calendario proseguirà verso Corso Garibaldi e la visita a Palazzo Stanza Rossi di S. Secondo, mentre giovedì 29 giugno sarà la volta della zona di Via Trecchi, Via Oscasali e la visita a Palazzo Cattaneo Ala Imperiali. Nel mese di luglio poi altri nuovi altrettanti appuntamenti guidati in altrettante dimore storiche. Su prenotazione

0372/407081 – 347/6098163 mail info@targetturismo.com.

