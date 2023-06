A causa dello scoppio di uno pneumatico che ha bucato il serbatoio di una autogrù, un’enorme quantità di gasolio si è riversata sul manto stradale in via Zaist. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto mettere in sicurezza il tratto interessato, reso scivoloso dal combustibile, e procedere poi a ripulire. Per gestire la viabilità, è intervenuta la Polizia Locale di Cremona.

© Riproduzione riservata