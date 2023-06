Truffatori sotto le mentite spoglie di sedicenti operatori sanitari sono entrati in azione nei giorni scorsi, prendendo di mira alcuni cittadini fragili in carico ai servizi territoriali dell’Asst di Cremona. I malviventi contattavano le ignare vittime, asserendo che volevano fissare un appuntamento per l’assistenza domiciliare e chiedendo, in cambio della prestazione, una donazione ad un reparto oncologico dell’ospedale di Crema.

A questo proposito, l’Asst di Cremona rende noto che i suoi operatori “non chiedono mai un compenso in denaro o in qualsiasi altra forma in cambio di una prestazione sanitaria”. E’ bene quindi prestare attenzione: “Qualora qualcuno si presenti di persona al domicilio o proponga telefonicamente un servizio sanitario a pagamento, per nome e conto dell’Asst di Cremona o Crema, agisce in modo autonomo e illegittimo” fa sapere Asst.

“I percorsi di assistenza domiciliare sono coordinati dagli Infermieri di Famiglia e gli appuntamenti vengono gestiti all’interno di programmi di cura concordati con pazienti, familiari e caregiver. Ricordiamo, inoltre, che durante le ore di servizio gli operatori delle Asst sono sempre riconoscibili dal cartellino identificativo che riporta il logo dell’azienda, nome, cognome e numero di matricola”.

PER EVENTUALI SEGNALAZIONI

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ASST CREMONA

Ospedale di Cremona, Ingresso principale (atrio)

Orari

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13

Mercoledì dalle 9 alle 16.30 (orario continuato)

Contatti

Tel. 0372 405550

E-mail: urp@asst-cremona.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ASST CREMA

Ospedale di Crema, piano rialzato monoblocco

Orari

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12

Mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17

Contatti

Tel. 0373-280544 o 0373-280580

E-mail: urp@asst-crema.it

