L’ascensore continua a guastarsi imprigionando gli inquilini, e bisogna attendere settimane per la riparazione. Poi l’erba alta dei giardinetti che aumenta il senso di degrado della zona oltre a essere ricettacolo per topi e rettili. Siamo andati tra via Persico e via Brescia dietro la sede della Croce Rossa per raccogliere le proteste degli abitanti delle palazzine Aler.

Servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata