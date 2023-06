Prestigioso riconoscimento per il manto erboso dello Zini. Il rettangolo verde dello stadio di via Persico ha infatti conquistato il 3° posto tra gli impianti della Serie A nel Most Valuable Field valido per la stagione 2022/23. Anche nel corso dell’ultimo campionato i terreni di gioco della Serie A sono stati giudicati al termine di ogni giornata in base alla resa tecnica, prestazionale e estetica al fine di stilare la classifica finale determinata grazie ai voti del capitano della squadra ospite, del direttore di gara, del regista della produzione televisiva dell’evento e dei tecnici agronomici della LNPA. Il punteggio più alto è stato assegnato allo stadio di Bergamo mentre al 2° posto si è posizionato il terreno di gioco del Sassuolo.

