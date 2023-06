Carolina Benelli, classe 1951, imprenditrice agricola di Sergnano, è la nuova Presidente dell’Associazione Pensionati Coldiretti di Cremona. Una vita dedicata all’agricoltura, rivolta alla coltivazione di cereali e all’allevamento di vitelli in territorio cremasco, Carolina Benelli è stata eletta con voto unanime nel corso dell’assemblea che si è tenuta oggi, venerdì 16 giugno, a Malagnino. Il mandato durerà per i prossimi cinque anni.

“Sono felice e onorata per la fiducia che ricevo – ha dichiarato subito dopo l’elezione –. Si tratta di un impegno importante, ma so che potrò contare sull’aiuto degli altri Consiglieri per promuovere una presenza sempre più attiva e propositiva dell’Associazione pensionati all’interno della Federazione Coldiretti”. Carolina Benelli ha quindi sottolineato il ruolo fondamentale delle persone anziane, “dei nonni”, citando le parole del Santo Padre e rimarcando l’impegno di trasmettere l’amore per la terra alle nuove generazioni.

Con la Presidente Benelli entrano nel nuovo Consiglio dell’Associazione Pensionati di Coldiretti Cremona i Vice Presidenti Emilio Bragalini (per la Zona di Soresina), Adelio Foina (Cremona) e Giordano Torchio (Casalmaggiore), insieme ai Consiglieri Enrico Aletti (zona Cremona), Antonio Anselmi (Casalmaggiore), Gianpiera Badiini (Soresina), Franco Bianchi (Casalmaggiore), Giacomo Maria Galli (Crema), Guido Lucini Paioni (Cremona), Fermino Maffezzoni (Soresina), Elio Pietralunga (Cremona), Angelo Rivieri (Casalmaggiore), Giovanni Marco Severgnini (Crema), Luigi Spoldi (Soresina), Battista Zucchetti (Crema). Eletto anche il collegio dei revisori dei conti.

All’assemblea, che ha votato anche il nuovo statuto, hanno partecipato il Direttore di Coldiretti Cremona Paola Bono, i Segretari di tutte le Zone della Federazione provinciale, Funzionari di Coldiretti Cremona e del Patronato Epaca.

“I pensionati rappresentano una risorsa preziosa per il mondo agricolo e per tutta la società italiana – sottolinea Paola Bono, Direttore di Coldiretti Cremona –. Sono gli imprenditori agricoli di maggiore esperienza, con un patrimonio di conoscenze che non va disperso”.

“I nostri senior continuano ad essere punto di riferimento insostituibile nelle imprese agricole, oltre che per le loro famiglie – prosegue Paola Bono -. Sono l’esempio vivente di una saggezza che viene dai campi, dal legame con la terra, posta al servizio della società civile e dell’agricoltura. Per conciliare innovazione e tradizione occorre partire dalla memoria e dal prezioso patrimonio immateriale della conoscenza e dell’esperienza”.

“Buon lavoro a Carolina Benelli e grazie per la disponibilità ad assumere questo impegno, alla guida dei nostri senior – conclude Coldiretti Cremona –. Estendiamo il ringraziamento al Consiglio provinciale uscente, con il Presidente Oreste Casorati, per l’attività svolta nei cinque anni che ci hanno condotto a questo importante appuntamento. Un grande augurio di buon lavoro anche al neoeletto Consiglio, che siamo certi saprà continuare e rafforzare l’azione fin qui messa in campo”.

© Riproduzione riservata