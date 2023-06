I Carabinieri della Stazione di Cremona hanno denunciato per il furto aggravato di un monopattino elettrico un cittadino straniero di 49 anni, pluripregiudicato, già denunciato per un fatto analogo due settimane fa. Il fatto risale alla mattina del 6 giugno, quando la vittima si era vista sottrarre il monopattino quasi da sotto il naso: l’aveva lasciato parcheggiato davanti ad una banca, ma uscendo, pochi minuti dopo, era scomparso.

I militari hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza dell’istituto di credito, notando così il ladro che, con azione fulminea, era salito a bordo ed era partito.

Dall’esame delle riprese è stato facilmente riconosciuto il 49enne, già noto per i suoi trascorsi giudiziari e già denunciato a fine maggio per un furto analogo commesso all’interno di un palazzo. Per questo motivo è stato nuovamente denunciato all’autorità giudiziaria.

