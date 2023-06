Vandali in azione nel tardo pomeriggio di venerdì al negozio Tedi di via dell’Artigianato, nel complesso commerciale adiacente al CremonaPo. L’allarme è scattato intorno alle 18.40, quando un gruppo di ragazzini, presumibilmente minorenni, mentre si trovava nel reparto alimentari ha appiccato un incendio, per poi darsi alla fuga.

Immediatamente le commesse hanno allertato le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco di Cremona, intervenuti subito sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente la struttura non è rimasta compromessa e le fiamme non hanno provocato danni gravi.

Si tratterebbe però già del terzo episodio vandalico nel giro di pochi giorni. Gli uomini della Questura di Cremona, che si sono occupati dei rilievi del caso, hanno acquisito le immagini delle telecamere, per cercare di identificare i colpevoli.

Laura Bosio – Sara Pizzorni

