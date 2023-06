Paura nel pomeriggio di domenica in via del Sale, dove una ciclista è stata travolto da una moto, mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti alla fiera di San Pietro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno messo in sicurezza la donna ferita, una 64enne di Cremona prima di trasportarlo in ospedale. Le sue ferite sarebbero serie, un braccio rotto, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente della moto, un 24enne. Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale di Cremona. lb

