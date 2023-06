È l’appuntamento estivo più atteso negli oratori della Diocesi di Cremona, dove lo scorso anno ha coinvolto quasi 15mila bambini e 4mila animatori: è il Grest, che ha preso il via al termine delle lezioni scolastiche e nel 2023 verte sul tema della cura con il titolo “TuxTutti”. Seguendo la parabola del buon Samaritano, ecco che ciascuno intraprende un viaggio alla scoperta di sé e al servizio del prossimo.

Le giornate in oratorio sono scandite come di consueto da momenti di studio e di preghiera, ma anche da giochi e merende sempre con il sorriso e in squadra, un microcosmo nel quale i bambini interagiscono in sicurezza. Gli educatori coadiuvano i sacerdoti nell’organizzazione delle attività, ma fondamentale è anche il ruolo degli animatori.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata